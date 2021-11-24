В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались две молодые девушки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области число умерших от коронавируса пополнили две молодые девушки. За сутки с 25 по 26 ноября патологоанатомы зарегистрировали два случая смертельного исхода у 27-летней и 29-летней пациенток ковидных госпиталей. В этот же день скончались еще 25 женщин в возрасте от 35 до 87 лет и 12 мужчин. Самому молодому из них было 44 года, а самому пожилому - 91.В региональном правительстве отметили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, онкология, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые и заболевания легких. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 8 579 человек.Смертельные случаи среди молодых людей с коронавирусом встречаются все чаще. Ранее в регионе умерли две 17-летние девушки, 27-летний парень и 12-летний мальчик.