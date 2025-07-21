В Ростовской области из-за последствий атаки БПЛА был изменен график 26 поездов

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В Ростовской области из-за последствий атаки беспилотников был изменен график движения 26 поездов. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.Из-за падения обломков дрона произошло возгорание кровли зданий ж/д вокзала в Каменоломнях Октябрьского сельского района. Это привело к сбою графика движения пассажирских поездов. Нарушение времени прибытия рейсов составит от 13 минут до 4,5 часа.Вдобавок теперь движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью.