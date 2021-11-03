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В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 28 человек

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 28 человек
В Ростовской области зарегистрировали еще 28 случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. По данным на 6 ноября, опасный вирус забрал жизни 12 женщин в возрасте от 61 года до 88 лет и 16 мужчин. Самому молодому из них было 44 года, а самому пожилому - 85. В региональном правительстве отметили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. Всего за период пандемии скончались 7 914 пациентов ковидных госпиталей.

Увеличилось и количество зараженных. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тесто получили 648 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составили 159 948 жителей Ростовской области. Большинство из них - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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