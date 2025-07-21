Более 50 поездов задерживается из-за падения обломков БПЛА на ж/д вокзал в Ростовской области
Более 50 поездов задерживается из-за падения обломков БПЛА на ж/д вокзал в Ростовской области. Информацию об этом сообщили РЖД.
Из-за происшествия в поселке Каменоломни в ночь на 21 июля поезда ФПК и «Гранд Сервис Экспресс» следуют с опозданием.
Пассажирам, чьи поезда опаздывают, предоставят воду, а при ожидании свыше четырех часов — горячее питание.
Для комфорта пассажиров на 13 станциях открылись дополнительные билетные кассы.