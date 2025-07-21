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В Каменоломнях проезд в районе железнодорожной станции парализован в результате удара дрона

В Каменоломнях проезд в районе железнодорожной станции парализован в результате удара дрона

В Каменоломнях проезд в районе железнодорожной станции парализован в результате удара дрона. По словам очевидцев, передвижение по улице Мокроусова вблизи железнодорожного полотна на данный момент ограничено.

Как сообщают местные жители, дорога перекрыта в обе стороны: как по направлению к вокзалу, так и от него.

В настоящее время водители лишены возможности проехать по данному участку дороги, объезд осуществляется по близлежащим улицам.
Фото: Соцсети
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