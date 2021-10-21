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За сутки от коронавируса умерли 34 жителя Ростовской области

За сутки от коронавируса умерли 34 жителя Ростовской области
В Ростовской области ежедневно от коронавируса умирают десятки местных жителей. За сутки с 22 по 23 октября инфекция забрала жизни еще 34 человек.

Не стало 20 женщин в возрасте от 52 до 88 лет и 14 мужчин. Самому молодому из них было 62 года, а самому пожилому - 91. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. В их числе - сахарный диабет, гипертония, астма и онкология.

Не уменьшается и число зараженных COVID-19. За последние сутки вирус подхватили 598 человек - рекордное количество за весь период пандемии. Всего в Ростовской области выявили 151 176 пациентов с коронавирусом. Из них 7 487 не смогли побороть инфекцию.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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