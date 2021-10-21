За сутки от коронавируса умерли 34 жителя Ростовской области

В Ростовской области ежедневно от коронавируса умирают десятки местных жителей. За сутки с 22 по 23 октября инфекция забрала жизни еще 34 человек.Не стало 20 женщин в возрасте от 52 до 88 лет и 14 мужчин. Самому молодому из них было 62 года, а самому пожилому - 91. В региональном правительстве уточнили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. В их числе - сахарный диабет, гипертония, астма и онкология.Не уменьшается и число зараженных COVID-19. За последние сутки вирус подхватили 598 человек - рекордное количество за весь период пандемии. Всего в Ростовской области выявили 151 176 пациентов с коронавирусом. Из них 7 487 не смогли побороть инфекцию.