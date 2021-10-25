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От коронавируса скончались еще 32 жителя Ростовской области

От коронавируса скончались еще 32 жителя Ростовской области
В Ростовской области увеличилось число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 26 по 27 октября инфекция забрала жизни 32 человек.

Как сообщили в региональном правительстве, скончались 17 женщин в возрасте от 46 до 85 лет и 15 мужчин - от 30 до 90 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, онкология, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые и заболевания легких.

Растет и число инфицированных. За последние сутки медики зафиксировали 609 человек с подтвержденным диагнозом. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 153 590 жителей региона, из которых 7 615 не смогли побороть болезнь.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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