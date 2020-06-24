В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 121 человека
На Дону за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 121 человека. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 9 195 случаев заболевания коронавирусом.
Более 10 тысяч человек находятся под наблюдением врачей. За весь период медицинским наблюдением были охвачены свыше 55 тысяч дончан.
По данным правительства региона, охват населения тестированием на 100 тысяч населения составляет 104,16. Накануне руководитель регионального Роспотребнадзора – главный санитарный врач Евгений Ковалев сообщил, что для перехода к следующему этапу снятия ограничений показатель тестирования должен составить 110 на 100 тысяч населения. Для открытия кафе и ресторанов необходимо, чтобы коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,5.
В России за последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 6 800 человек. По данным на 26 июня, в стране - 620 794 заболевших. Жертвами COVID-19 стал 8 781 человек, в том числе за последние сутки - 176.