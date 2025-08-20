В центре Ростова на оживленную улицу сыпется штукатурка

Фото: Donday

В центре Ростова-на-Дону, 20 августа, случайные прохожие стали свидетелями обрушения части фасадной отделки здания непосредственно на тротуар. Инцидент зафиксирован на углу улиц Семашко и Серафимовича, где обломки декоративных элементов упали на пешеходльную часть улицы. По удачному стечению обстоятельств, в момент происшествия пешеходов вблизи не наблюдалось.Стоит отметить, что в данном здании, возведенном в 1949 году, расположены как офисы, так и жилые апартаменты. Важно подчеркнуть, что данное строение не включено в список объектов культурного наследия.По информации, полученной от DonDay, зона обрушения оперативно была ограждена сигнальной лентой в целях предотвращения потенциальных увечий. Фотографии демонстрируют, что разрушение произошло с балкона второго этажа, который находится в плачевном состоянии из-за множественных повреждений.