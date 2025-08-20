В Ростовской области заключено 3 тысячи социальных контрактов

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области с начала 2025 года заключили три тысячи социальных контрактов. Об этом рассказали в министерстве труда и соцразвития региона.В областном бюджете на выплаты по таким контрактам предусмотрено 1,4 млрд рублей. Это на 40 % больше чем в прошлом году.Жители региона, *которые заключили* социальный контракт, прошли обучение и открыли свой бизнес. Они смогли сменить сферу деятельности и улучшить материальное положение. Врио губернатора Юрий Слюсарь ранее уже отмечал, что соцконтракты – это хорошая мера поддержки для людей, которые хотят начать собственное дело и повысить доходы.Напомним, социальный контракт можно заключить для поиска работы, ведения ИП (в том числе самозанятыми), личного подсобного хозяйства (для граждан, проживающих в сельской местности), реализацию иных мероприятий, которые направлены на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.Социальный контракт имеют право заключить малоимущие семьи или малоимущие одинокие люди, которые проживают на территории Ростовской области. Для этого среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума (16 669 рублей).Чтобы заключить соцконтракт можно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или через «Госуслуги».