В Таганроге на пешеходном переходе насмерть сбили 88-летнюю пенсионерку

Фото: Госавтоинспекция РО

В Таганроге в результате жуткой аварии погибла 88-летняя женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП произошло днем 20 августа.По предварительным данным, 46-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ньюстар», ехал по улице Котлостроительной вблизи дома номер 37Б. В тот же момент пожилая женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором. Водитель не успел затормозить и совершил наезд на пожилую женщину. Кроссовер сбил 88-летнюю пенсионерку, что привело к ее трагической смерти.По информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, пожилая женщина скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.