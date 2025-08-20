Больше века назад в Ростове запустили первую телефонную станцию

Фото: Donday, Мой Фасад, из фонда Центрального музея связи имени А.С. Попова

В наши дни связаться по телефону с любой точкой планеты – задача, решаемая мгновенно. Простой набор номера и короткое ожидание сигнала – вот и все, что требуется. Однако, если обратиться к истории, организация телефонной коммуникации представляла собой гораздо более трудоемкий процесс.В 2025 году ростовская телефонная сеть отметила свою 139-ю годовщину. Первый звонок в Ростове-на-Дону прозвучал 20 августа 1886 года. Тогда городские власти заключили соглашение с Главным управлением почт и телеграфов, согласно которому город создавал и эксплуатировал телефонную сеть до 14 марта 1906 года. После этого срока предприятие передавалось государству в исправном состоянии. Первая сеть протяженностью около 160 километров обслуживала 60 абонентов: 19 государственных, 38 частных и три служебных.Вскоре после появления телефонной связи возникли и телефонные станции. Первая станция располагалась в доме доктора Ященко в Николаевском переулке (ныне – переулок Семашко), на пересечении с улицей Казанской (ныне – улица Серафимовича). Телефонная контора также находилась в доме Ященко, но по адресу: Казанская улица, 63.Согласно имеющимся данным, жилые квартиры занимали первый и часть второго этажа. Оставшаяся часть второго этажа была отдана под станцию, а на третьем этаже (в мезонине) располагались коммутаторы, где работали телефонистки. В настоящее время на месте этой станции находится жилой дом.Появление телефона особенно приветствовали представители ростовского общества. Уже через год число абонентов достигло 325, и на них приходилось в среднем 1 200 разговоров в день.Абонент, вращая ручку аппарата, вызывал телефонистку. В ответ слышал приветливый женский голос: «Слушаю вас». «Барышня, соедините меня с номером…» — так обычно начинался разговор. Телефонистка вручную соединяла абонентов, вставляя штекеры в нужные разъемы.Телефонные разговоры, как и сейчас, были дорогим удовольствием. К 1900 году абонентская плата составляла 75 рублей в год, а минута междугородного разговора – 50 копеек.Важным шагом к обеспечению телефонной связью населения стала установка в 1913 году телефона-автомата для общего пользования, который был размещен во втором классе пассажирского здания станции «Ростов» Северной железной дороги.В мае того же года в помещении почтово-телеграфной конторы установили переговорную кабину с телефоном, подключенным к междугородной линии Москва – Ярославль. Трехминутный разговор с Москвой стоил 60 копеек, а с Ярославлем – 30 копеек. Доходы от междугородных переговоров поступали на счет конторы.К началу 1927 года в городе насчитывалось 3 526 абонентов, и телефонистки перестали справляться с объемом работы. В связи с этим власти приняли решение о строительстве автоматической телефонной станции (АТС). Строительство и установка оборудования заняли два года.В августе 1929 года в Ростове-на-Дону была введена в эксплуатацию первая в России АТС на 6 000 номеров. Перед открытием АТС городские власти организовали дни открытых дверей, чтобы жители города могли ознакомиться с новейшими технологиями. Офис станции находился на первом этаже с выходом на улицу Большую Садовую. На стене были установлены два телефонных аппарата с дисковыми номеронабирателями, и чтобы поговорить по ним, выстраивались длинные очереди.В 40-х годах исчезли телефонистки, и все звонки стали осуществляться автоматически. Прогресс шел стремительно: от аналоговой связи к цифровой, затем к спутниковой и мобильной.В Ростове-на-Дону до сих пор можно воспользоваться предшественником мобильного телефона. В зданиях центрального узла электросвязи и в некоторых почтовых отделениях сохранились переговорные пункты.