В Ростовской области линейки 1 сентября пройдут в закрытых помещениях

Фото: Ростов ру

В Ростовской области День знаний могут провести в актовых залах. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.- Для обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей проведение 01.09.2025 торжественных мероприятий «День знаний» рекомендовано проводить в закрытых помещениях, - сообщило ведомство.Стоит отметить, что День знаний уже третий год подряд проходит в внутри школ. В 2024 году министерство также рекомендовало проводить праздник в актовых залах. В результате большинство учебных заведений организовали линейки в школьных помещениях.