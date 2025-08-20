Новости
В Ростовской области линейки 1 сентября пройдут в закрытых помещениях

В Ростовской области День знаний могут провести в актовых залах. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

- Для обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей проведение 01.09.2025 торжественных мероприятий «День знаний» рекомендовано проводить в закрытых помещениях, - сообщило ведомство.

Стоит отметить, что День знаний уже третий год подряд проходит в внутри школ. В 2024 году министерство также рекомендовало проводить праздник в актовых залах. В результате большинство учебных заведений организовали линейки в школьных помещениях.
