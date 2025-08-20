В Новочеркасске девять предложенных жителями проектов реализуют в этом году

Фото: Правительство РО

В Ростовской области по губернаторскому проекту поддержки инициатив жителей «Сделаем вместе» в Новочеркасске реализовано уже 36 инициативных проектов на общую сумму более 66 миллионов рублей. Еще 9 проектов на 19 миллионов рублей воплотят в жизнь до конца года.Благодаря проекту здесь появились ярмарочная площадь с входной аркой и декоративным ограждением из плетеной лозы, торговыми лотками, телегами, лавочками и колодцем, а также собственный пруд с мостиком, игровая площадка, пешеходные дорожки, ремесленные мастерские. Территорию дополнительно озеленили: высадили более 140 берез и кленов. К завершающему этапу приступили в начале июля – в результате в «Казачьей слободе» появятся стилизованный курень, кузница, гончарная мастерская, рыбачий уголок, сцена для мероприятий. В этнопарке проведут электричество и сделают освещение, а на территории высадят деревья и кустарники.Так, в детском саду № 20 уже третий год обустраивают уникальное образовательное пространство – казачий этнопарк. Масштабный проект поделили на три этапа, каждый из которых стал победителем программы «Сделаем вместе».Образовательные учреждения региона обратили внимание на опыт Новочеркасска в создании тематических пространств. «Казачья слобода» стала местом для стажировок сотрудников детских садов, а ремесленные мастерские — примером ранней профориентации для детей.В прошлом году жители запустили новый проект по обустройству вольеров для животных и птиц в эколого-биологическом центре. Новые вольеры были построены для более чем 20 обитателей центра, включая кроликов, павлинов, страуса эму, уток и коз. При разработке проекта специалисты уделяли внимание не только общим требованиям и стандартам содержания животных, но и специфическим особенностям каждой породы.Инициативы учителей и родителей учеников школы № 19 трижды становились победителями губернаторской программы «Сделаем вместе». Благодаря ей на территории учреждения оборудована многофункциональная спортивная площадка, пользоваться которой могут не только школьники, но и жители всего района. Здесь появились комбинированная всесезонная зона для игры в мини-футбол и баскетбол, беговые дорожки и волейбольная площадка с мягким покрытием. В этом году в школе приступили к реализации третьего этапа проекта – устройству многофункциональной спортивной площадки с уличными тренажерами и теннисными столами. Завершить работы планируется до конца августа.Жители Новочеркасска планируют реализовать несколько проектов в ближайшем будущем. Горожане из микрорайона Октябрьского собираются подать на участие в программе два предложения по благоустройству: привести в порядок пустующую площадь у Центрального рынка и озеленить лесополосу на улице Мелиховской. Кроме того, они предложили провести капитальный ремонт сцены в концертном зале детской школы искусств «Лира-Альянс», который является важным культурным центром микрорайона Октябрьского.Добавим, что врио губернатора области Юрий Слюсарь инициировал проведение обсуждений проектов жителей в формате живых встреч. На следующий год в бюджете области на программу «Сделаем вместе» предусмотрено выделение 500 миллионов рублей.