В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 167 человек

За последние сутки в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 167 местных жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.Таким образом, по данным на 14 июня, в регионе количество заболевших увеличилось до 7 481. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Пациенты проходят лечение дома. За их состоянием постоянно следят медики. Кроме того, врачи наблюдают за состоянием почти 12 тысяч человек, которые находятся на самоизоляции. Это жители Дона, контактировавшие с заболевшими, либо прибывшие из других регионов страны.В России за сутки количество заболевших увеличилось на 8 835. По данным на 14 июня, в стране 528 964 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Летальных исходов за последние сутки произошло 119. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 6 948 человек.