Уголовное дело завели после конфликта возле караоке в центре Ростова

В центре Ростова после конфликта в караоке завели уголовное дело. Следователи завели дело по причине преступления о превышении должностных полномочий сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Береговой еще 17 августа. Прибывшие силовики произвели жесткое задержание посетителя ночного заведения. У него диагностировали травмы.

Спустя время запись с камеры видеонаблюдения попала в сеть. В интернете развернулся общественный резонанс. В итоге СКР завел уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Фото: Скрин.
