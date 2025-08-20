Уголовное дело завели после конфликта возле караоке в центре Ростова

Фото: Скрин.

В центре Ростова после конфликта в караоке завели уголовное дело. Следователи завели дело по причине преступления о превышении должностных полномочий сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Инцидент произошел на улице Береговой еще 17 августа. Прибывшие силовики произвели жесткое задержание посетителя ночного заведения. У него диагностировали травмы.Спустя время запись с камеры видеонаблюдения попала в сеть. В интернете развернулся общественный резонанс. В итоге СКР завел уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.