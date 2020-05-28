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На Дону из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более девяти тысяч человек

На Дону из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более девяти тысяч человек
В Ростовской области из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более девяти тысяч человек. Соответствующие данные публикует пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

По данным на 29 мая, медики наблюдают 9 136 человек. Всего наблюдением было охвачено свыше 37 тысяч человек. За весь период снять с наблюдения более 28 тысяч.

На данный момент в Ростовской области число случаев заражения коронавирусом достигло 4 428. Жертвами COVID-9 стали 36 заболевших. Вылечились 1 590 пациентов.

Фото: DW

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