На Дону из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более девяти тысяч человек

В Ростовской области из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более девяти тысяч человек. Соответствующие данные публикует пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.По данным на 29 мая, медики наблюдают 9 136 человек. Всего наблюдением было охвачено свыше 37 тысяч человек. За весь период снять с наблюдения более 28 тысяч.На данный момент в Ростовской области число случаев заражения коронавирусом достигло 4 428. Жертвами COVID-9 стали 36 заболевших. Вылечились 1 590 пациентов.