ВТБ: число клиентов РКО в Ростовской области за год выросло на 42%

Фото: ВТБ.

В 2025 году бизнес в Ростовской области нарастил деловую активность. По данным экспертов ВТБ, всё больше предпринимателей региона открывают расчётные счета и подключают банковские сервисы.За первое полугодие количество новых клиентов на расчетно-кассовом обслуживании в ВТБ из числа представителей среднего и малого бизнеса выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Мы видим, что региональный бизнес стал подходить к выбору банка более осознанно. Принцип “где открылся первым — там и остался” уже не работает. Предприниматели ищут, где проще стартовать, где можно всё оформить онлайн, где вместо формального подхода – персональное сопровождение и реальная помощь», — говорит заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по корпоративному бизнесу Ольга Росликова.Она отмечает, что бизнес приходит в банк не только за счётом: многим важно настроить процессы комплексно. В зависимости от ниши клиенты подключают кассу и эквайринг, бухгалтерию, юридическое сопровождение и интеграции с маркетплейсами.В числе новых клиентов ВТБ — и те, кто только начал своё дело, и опытные предприниматели, перешедшие из других банков. Общая тенденция — переход к более прозрачной технологичной модели работы. Особенно это заметно на примере тех, кто работает с онлайн-продажами, маркетплейсами и доставкой.То, что ростовский бизнес взял уверенный курс на технологичность, подтверждают и показатели подключения безналичной оплаты. По данным ВТБ, за семь месяцев 2025 года оборот эквайринга в региональном отделении банка увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Покупатели ценят наличие разных способов оплаты – по картам, QR-кодам, с помощью смартфонов, поэтому эквайринг стал важной частью клиентского сервиса. В структуре эквайринговых операций в Ростовской области преобладают продуктовые магазины, кафе и рестораны, стоматологии и медклиники.