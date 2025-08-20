Новости
Штормовое предупреждение из-за грозы и ветра объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в областном управлении МЧС, ссылаясь на данные Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, во второй половине ночи, а также в утренние и дневные часы 21 августа на юге Ростовской области ожидаются интенсивные дожди и ливни, сопровождаемые грозовыми явлениями и градом. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий возрастает риск возникновения разного рода чрезвычайных происшествий. В этой связи жителям Ростовской области рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными.
Фото: Donday
