В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтверждён ещё у 115 человек
На Дону за сутки коронавирус подтвердился ещё у 115 человек. Таким образом, по данным на 17 мая, в Ростовской области зарегистрировано 2 427 случаев заражения COVID-19. Такие сведения опубликованы на официальном портале статистики по новой инфекции стопкоронавирус.рф.
По информации правительства региона, показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 55. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.
Ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев пояснил, почему при неснижающемся уровне заразившихся в области начали снимать ограничительные меры. По словам руководителя Роспотребнадзора, одним из главных показателей было число инфицированных от одного заразившегося. В начале пандемии регистрировали случаи передачи вируса от одного пациента нескольким окружающим и более. В настоящее время от каждого заболевшего заражается не более одного человека.
В России за последние сутки количество заболевших увеличилось на 9 709 человек. На 17 мая в стране зарегистрировано 281 752 случая заражения коронавирусом. Скончался 2 631 пациент.