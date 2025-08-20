В Ростовской области отремонтируют около сотни дорог к школам и детским садам до конца 2025 года

Фото: Правительство РО

В 2025 году отремонтируют около сотни автомобильных дорог, ведущих к школам и детским садам. Работы будут выполнены на 97 объектах общей протяжённостью 124 километра.- При формировании плана ремонта в первую очередь учитывается социальная значимость дорог. В приоритете — подъезды к образовательным и другим социально важным объектам. На сегодняшний день работы завершены на 86 объектах общей протяжённостью 104,5 километра. Ещё 11 дорог приведут в нормативное состояние к началу нового учебного года, - рассказала первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.Так, в нормативное состояние привели улицу Каяни, которая ведёт к лицею № 11 и детскому саду № 24. Было отремонтировано более километра дорожного полотна: рабочие заменили верхний слой покрытия, бортовой камень и восстановили тротуар.Аналогичные работы выполнены на улице Советской. С начала учебного года ученики школы № 1 смогут добираться на занятия по новой дороге. Дорожники также нанесли разметку.Завершаются работы на улице Экспериментальной в посёлке Рассвет Аксайского района. Эта дорога ведёт к рассветовской средней школе и детскому саду № 39 «Росинка». Дорожникам осталось только нанести разметку.Отметим, что в 2025 году на Дону запланированы работы на 559 дорожных объектах регионального и местного значения. На ремонт выделено 32,4 миллиарда рублей. В результате будет восстановлено около 880 километров автомобильных дорог. На сегодняшний день работы завершены на 334 объектах.