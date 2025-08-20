После конфликта возле караоке в Ростове проводят проверку

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, включая время, место, круг лиц, причастных к инциденту, а также характер и степень тяжести причиненных телесных повреждений, - уточнили в ведомстве.

Фото: Скрин с видео

В Ростове после жесткого задержания посетителя караоке Следственный комитет проводит проверку. Инцидент произошел 17 августа в караоке на Береговой. О нем стало известно позже после публикации видео в сети.По записям с камеры видеонаблюдения видно, как полуголый посетитель караоке пытается доказать что-то сотрудникам силовых ведомств. Спустя некоторое время после разговора, правоохранители распыляют мужчине в лицо баллончиком, а затем скручивают.Видео с произошедшей ситуацией выложили в сеть. В результате конфликтом заинтересовались следственные органы.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что по данному факту организовали доследственную проверку.