В Ростове на рабочей неделе ноября пройдут массовые отключения света

Фото: Donday

В начале следующей недели, в ноябрьские дни, жителей Ростова-на-Дону ожидает ряд плановых отключений электричества по всему городу. Как сообщает компания «Донэнерго», временные перебои с электроснабжением связаны с проведением необходимых технических работ для поддержания работы сети.Во вторник, 18 ноября, в дневное время суток электроэнергии не будет в центральной части города. С 9:00 до 17:00 электричество отключат по следующим адресам: Восточная улица, дома с номерами 11-13, 31-37; Крепостной переулок, дома под номерами 103А и 105/48; Красноармейская улица, дома 240 и 250; а также улица Максима Горького, дома с номерами 206, 214, 243-247.В указанный период времени обесточенными окажутся и другие адреса: 18-я линия, дома под номерами от 30 до 72 и от 25 до 65; 20-я линия, дома под номерами от 20 до 48, 13/23, 29/25, 33; улица Налбандяна, дома под номерами от 29 до 33 и от 24 до 30; улицы с 1-й по 5-ю; улица Красноаксайская, дома под номерами от 2 до 18.Кроме того, подача электроэнергии будет временно прекращена в жилых домах, расположенных в микрорайоне Нахичевань: 45-я линия (№ 31-37), 47-я линия (№ 1-27 и № 2-14), 49-я линия (№ 2-24 и № 1-35), Балканский переулок (№ 1-31, № 113 и № 2-40), а также в районе Кизитериновской Балки.В среду, 19 ноября, отключения затронут дома, расположенные на улицах: Бусыгина с номерами 1-13, 2, 2А; Васильева с номерами 1-7, 4-12; Сурмача с номерами 2-6, 5, 17/8, 16-20; Яковлева с номерами 11-15, 4-12; гаражный кооператив «Масса»; Алейникова 6/1.В четверг, 20 ноября, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам: проспект Космонавтов 1/26, 1/Б; улица Капустина 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1; парк «Дружба»; улица Комсомольская 79/5, 82, 89; 45 линия 20, 80.