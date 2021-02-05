В Ростовской области за год больше всего подорожали сыр, овощи и баранина

За год в Ростовской области больше всего подорожали баранина, сыр и овощи. Актуальные цены основных продуктов потребительской корзины 9 февраля опубликовал Ростовстат.За период с января 2020-го по январь 2021 года стоимость сычужных сыров и помидоров увеличилась на 30 рублей. Их цена составляет 538 и 154 рубля соответственно. Цена баранины выросла на 27 рублей (406), а огурцов и подсолнечного масла - на 28 рублей (163 и 124). Изменилась на 25 рублей стоимость гречки (81 рубль). Творог и сахар подорожали на 20 рублей, теперь их можно купить за 329 и 47 рублей.В начале 2020 года сливочное масло стоило на 18 рублей дешевле (в настоящее время - 531 рубль). Апельсины в среднем подорожали на 15 рублей - 107. Стоимость свинины увеличилась на 14 рублей (268), а яиц и моркови - на 11 рублей (76 и 34). Цена охлажденных кур (139) и сметаны (227) выросла на 10 рублей. Хлеб из различных сортов муки в среднем подорожал на 8 рублей (от 48 до 55). На 7 рублей подскочили цены на картофель (31), мороженую рыбу (244) и сельдь (212).Килограмм черного байхового чая подорожал на 77 рублей (876). В основном его покупают по 100 граммов, поэтому цена на упаковку чая выросла в среднем на 8 рублей. Стоимость маргарина за год увеличилась на 6 рублей (128), а манной крупы - на 5. Незначительно выросла цена на муку (было 35, стало 39). На один рубль подорожало пастеризованное молоко (57) и кисломолочные продукты (78).