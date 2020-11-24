В Ростовской области вынесли приговор женщине, которую судили за смерть ее сына

Миллеровский районный суд вынес приговор женщине, которую судили за смерть сына. Несчастный случай произошел вечером 1 ноября 2019 года.В день трагедии Татьяна А. (прим. - имя изменено) находилась дома с маленьким сыном. Женщина готовила суп, а мальчик пытался привлечь к себе внимание. В какой-то момент она отвлеклась, и малыш, подойдя к газовой плите, потянул дверцу духовки. Мать вовремя пресекла его баловство, а когда отвернулась к столу, чтобы нарезать овощи, мальчик снова подошел к плите. Он открыл дверцу духовки и облокотился. Плита наклонилась в сторону крохи, а кастрюля с кипящим супом опрокинулась прямо на него.С многочисленными ожогами рук, ног, лица и живота малыша доставили в ЦРБ Миллеровского района. На следующий день ребенок скончался от ожогового шока - кипяток поразил 40% его тела. Татьяна А., едва пережившая смерть сына, угодила на скамью подсудимых. Мать обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности».Решения суда женщина ждала почти год. Женщине грозило до двух лет тюрьмы, однако в августе 2020 года суд принял решение прекратить уголовное дело по ходатайству.