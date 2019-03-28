В Ростовской области мужчине вынесли приговор за убийство сына



В Егорлыкском районном суде вынесли приговор мужчине, который убил своего сына. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Убийство».



Трагедия произошла 22 декабря 2018 года. В этот день у подсудимого возник конфликт с сыном. В пылу ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил им родственника. Один удар оказался роковым: несчастный скончался от обильной потери крови.



Суд признал нападавшего виновным. Его приговорили в семи года колонии строгого режима.