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В Ростовской области мужчине вынесли приговор за убийство сына

В Ростовской области мужчине вынесли приговор за убийство сына
В Егорлыкском районном суде вынесли приговор мужчине, который убил своего сына. Его обвиняли в совершении преступления по статье «Убийство».

Трагедия произошла 22 декабря 2018 года. В этот день у подсудимого возник конфликт с сыном. В пылу ссоры мужчина взял кухонный нож и ударил им родственника. Один удар оказался роковым: несчастный скончался от обильной потери крови.

Суд признал нападавшего виновным. Его приговорили в семи года колонии строгого режима.

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