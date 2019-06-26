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В Ростовской области отправили в СИЗО мать, задушившую сына

В Ростовской области отправили в СИЗО мать, задушившую сына

В Ростовской области 27-летнюю мать, подозреваемую в убийстве собственного сына, отправили в СИЗО.

Миллеровский районный суд избрал меру пресечения Наталье У. в виде заключения под стражу до 21 августа включительно, сообщает DonDay.ru. В отношении дончанки было возбуждено уголовное дело.

Убийство 7-летнего мальчика произошло 22 июня в хуторе Второй Киевский Кашарского района. Мёртвого ребенка нашла его бабушка. Женщина вызвала полицию и «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть школьника. По подозрению в убийстве мальчика задержали его мать.
– По предварительной версии, смерть несовершеннолетнего наступила вследствие насильственных действий – удушения, – рассказал источник. – В случае, если вина будет доказана, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что отец ребёнка жил в соседнем хуторе отдельно от семьи. Воспитанием мальчика занимались мама, бабушка с дедушкой и дядя.

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