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В Ростовской области выявили 332 новых случая заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили 332 новых случая заражения коронавирусом
В Ростовской области ещё 332 человека заразились коронавирусной инфекцией. Обновлённая информация по эпидситуации в регионе появилась на сайте «стопкоронаврус.рф» 16 февраля.

За весь период пандемии на Дону коронавирусом заболели 69 357 жителей. Из них 2 954 человека не смогли победить болезнь.

В последние дни число новых заражённых постоянно уменьшается. В связи с этим губернатор Ростовской области подписал документ о смягчении ковидных ограничений. С 15 февраля жителям Донского края можно посещаться фуд-корты и ледовые катки в торговых центрах. А работникам кинотеатров разрешили пускать 50% зрителей от общей вместимости зала.

Тем не менее донской регион продолжает лидировать по количеству людей с подтверждённым ковидным диагнозом в ЮФО. В России Ростовская область остаётся на шестой позиции по эпидемиологической обстановке с COVID-19 среди остальных субъектов. Первые строчки занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону COVID-19 в Ростовской области

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