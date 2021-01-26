На Дону за сутки коронавирусом заболели 375 человек

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 375 человек. С начала пандемии по 28 января диагноз подтвердился у 62 568 жителей Дона. По общему количеству зараженных регион находится на шестом месте. Лидирующие позиции удерживают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом и пятом местах в списке остаются Нижегородская и Свердловская области.По информации портала стопкоронавирус.рф, растет и число умерших. За сутки скончались 24 пациента ковидных госпиталей. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 2 586 человек.Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Коечный фонд практически переполнен, а медики ежедневно выявляют сотни новых инфицированных. В связи с этим в регионе по-прежнему действует ряд карантинных мер. Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений.