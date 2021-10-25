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В Ростовской области вводят полный локдаун

В Ростовской области вводят полный локдаун
Полный локдаун вводят в Ростовской области. Соответствующее постановление подписал глава донского региона Василий Голубев.

С 28 октября будут закрыты все непродовольственные магазины (кроме тех, где продают товары первой необходимости), СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, косметические, массажные салоны и парикмахерские, за исключением оказания ими услуг по стрижке волос. Будут закрыты бары и кафе, также не будут работать физкультурно-оздоровительные комплексы, спортзалы, бассейны, аквапарки, ледовые катки, аттракционы, цирки, боулинги, ярмарки (кроме продовольственных).

Также приостановят работу стоматологических и ветеринарных клиник (за исключением экстренной помощи). Закроются школьные оздоровительные лагеря. Единственное, что будет открыто, - аптеки и объекты, оказывающие услуги связи.

Общепиты смогут работать с 6 до 21 часа. В остальное время люди не смогут посетить рестораны и кафе. В ночное время разрешена только доставка заказов или обслуживание навынос.

Дополнительные ограничения по COVID-19 будут действовать до 7 ноября. Накануне президент РФ объявил нерабочими дни с 30 октября до 7 ноября. Таким образом региональные власти надеются обеспечить условия, при которых большинство жителей проведут неделю практически на самоизоляции. Это позволит уменьшить прирост инфицированных и улучшить эпидситуацию на Дону. Аналогичные меры приняли в Москве и Краснодарском крае.

Кроме того, до 30 ноября отменят все дополнительные занятия для школьников и учащихся колледжей. На постоянной основе работодателям придется отправить на «удаленку» сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Исключение составят только те, кто привился или переболел.

Также работодатели должны будут предоставить два выходных с сохранением зарплаты тем сотрудникам, которые пройдут вакцинацию против коронавируса.

Максимально допустимое число зрителей спортивных мероприятий сократят вдвое - до 500 человек и не более 50%. При этом при их посещении нужно предъявить один из трех медицинских документов. Аналогичная ситуация - в ТРЦ, библиотеках и концертных организациях. Туда смогут попасть только совершеннолетние при предъявлении справки о недавней болезни, отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Ограничения коснутся и проведения свадеб в ЗАГСе - войти смогут только близкие родственники и несколько гостей (не больше восьми человек).
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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