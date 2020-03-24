На Дону из-за коронавируса закрываются кафе, салоны красоты, стоматологии и другие объекты



В Ростовской области ужесточаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение 27 марта подписал глава региона Василий Голубев.



Очередная волна запретов начинает действовать с 28 марта. Так, с этого дня до особого распоряжения приостанавливается работа:

- всех типов предприятий общественного питания за исключением доставки заказов;

- салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев;

- фитнесс-центров, спорт-клубов, бассейнов, бань, саун;

- организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе учреждений дополнительного образования;

- библиотек;

- гостиниц, отелей, хостелов;

- объектов торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов.



Торговые точки, которые продолжат свою работу, обязывают ограничить нахождение в помещении людей, исходя из нормы не менее четырёх квадратных метров на одного человека.



Кроме того, приостанавливается работа стоматологических поликлиник. Допускается только оказание стоматологических услуг в экстренной или неотложной форме.



Под запрет попадают абсолютно все мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха и других местах массового посещения.



Приём клиентов прекращают все центры МФЦ.