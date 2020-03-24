Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону из-за коронавируса закрываются кафе, салоны красоты, стоматологии и другие объекты

На Дону из-за коронавируса закрываются кафе, салоны красоты, стоматологии и другие объекты
В Ростовской области ужесточаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение 27 марта подписал глава региона Василий Голубев.

Очередная волна запретов начинает действовать с 28 марта. Так, с этого дня до особого распоряжения приостанавливается работа:
- всех типов предприятий общественного питания за исключением доставки заказов;
- салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев;
- фитнесс-центров, спорт-клубов, бассейнов, бань, саун;
- организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе учреждений дополнительного образования;
- библиотек;
- гостиниц, отелей, хостелов;
- объектов торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Торговые точки, которые продолжат свою работу, обязывают ограничить нахождение в помещении людей, исходя из нормы не менее четырёх квадратных метров на одного человека.

Кроме того, приостанавливается работа стоматологических поликлиник. Допускается только оказание стоматологических услуг в экстренной или неотложной форме.

Под запрет попадают абсолютно все мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха и других местах массового посещения.

Приём клиентов прекращают все центры МФЦ.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус Ростов-на-Дону карантин ограничения пандемия

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.