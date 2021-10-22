В Сети распространяют информацию о введении в Ростовской области полного локдауна

В Сети распространяют информацию о введении полного локдауна в Ростовской области. В документе указано, что большинство заведений будут закрыты с 28 октября по 7 ноября - в течение дней, объявленных нерабочими.Согласно документу, на неделю, с 28 октября по 7 ноября, в регионе прекратят работу объекты розничной продажи (кроме аптек), СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, косметические салоны, массажные салоны и парикмахерские, за исключением оказания ими услуг по стрижке волос. Будут закрыты бары и кафе, также не будут работать физкультурно-оздоровительные комплексы, спортзалы, бассейны, аквапарки, ледовые катки, боулинги, ярмарки (кроме продовольственных).Общепитам запретят работать с 23 до 6 часов. В это время рестораны и кафе смогут осуществлять только доставку заказов или обслуживать навынос.Как минимум запретят работу аттракционов, цирков, кинотеатров (кинозалов), театров, домов культуры, музеев, выставок и иных мест проведения досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий. На зрелищные мероприятия также наложен запрет.В ТЦ будут пускать только посетителей старше 18 лет при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Запрещены командировки за границы региона.Всех сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60 лет переведут на «удаленку». Всего дистанционно должны работать не менее 30% сотрудников. Также на работу можно будет попасть только в маске или респираторе.При этом после вакцинации работникам станут предоставлять два выходных дня с сохранением заработной платы.В региональном пресс-центре по противодействию коронавирусной инфекции сообщили, что документ еще не подписан.