В Ростовской области возобновят работу аквапарки на открытом воздухе и аттракционы

Глава донского региона Василий Голубев подписал постановление об очередном смягчении карантинных мер, введенных в связи с пандемией. Об этом сообщили в региональном правительстве.Так, с 3 августа смогут возобновить работу аттракционы в парках культуры и отдыха, а также аквапарки, расположенные на открытом воздухе.Работники должны носить маски или респираторы, а работодателям нужно следовать рекомендациям по профилактике распространения коронавируса.На аттракционах требуется проводить дезинфекцию поверхностей. Делать это нужно после каждого посетителя. Также необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции.Аквапарки смогут принимать не более 50% посетителей от вместимости объекта. Обязательным требованием является организация производственного контроля бассейновой воды на наличие в ней COVID-19. Проверку необходимо проводить каждые семь дней.Напомним, сейчас Ростовская область находится на третьем этапе снятия карантинных ограничений. С 6 июля возобновили работу косметические салоны, детские сады, было разрешено посещение пляжей. С 13 июля начали работу кинотеатры, бани и СПА-центры, с 20 июля открылись все непродовольственные магазины, выставочные центры и музеи.