В Ростовской области возобновят работу аквапарки на открытом воздухе и аттракционы
Глава донского региона Василий Голубев подписал постановление об очередном смягчении карантинных мер, введенных в связи с пандемией. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Так, с 3 августа смогут возобновить работу аттракционы в парках культуры и отдыха, а также аквапарки, расположенные на открытом воздухе.
Работники должны носить маски или респираторы, а работодателям нужно следовать рекомендациям по профилактике распространения коронавируса.
На аттракционах требуется проводить дезинфекцию поверхностей. Делать это нужно после каждого посетителя. Также необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции.
Аквапарки смогут принимать не более 50% посетителей от вместимости объекта. Обязательным требованием является организация производственного контроля бассейновой воды на наличие в ней COVID-19. Проверку необходимо проводить каждые семь дней.
Напомним, сейчас Ростовская область находится на третьем этапе снятия карантинных ограничений. С 6 июля возобновили работу косметические салоны, детские сады, было разрешено посещение пляжей. С 13 июля начали работу кинотеатры, бани и СПА-центры, с 20 июля открылись все непродовольственные магазины, выставочные центры и музеи.