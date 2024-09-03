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В Ростовской области на мосту через реку Миус временно ограничат движение транспорта

В Ростовской области на мосту через реку Миус временно ограничат движение транспорта
В Ростовской области на мосту через реку Миус временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград».

На мосту начнется плановый ремонт деформационных швов. Работы будут проводиться на 96-м км федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Ремонт продлится около трех недель.

В это время движение будет организовано в реверсивном режиме. То есть в разное время по одной или нескольким полосам в одном направлении смогут проехать автомобили. Порядок проезда будет регулироваться светофором.
Фото: ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград».
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