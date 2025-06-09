В Ростовской области временно ограничат движение большегрузов

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В Ростовской области вводятся временные ограничения на проезд большегрузного транспорта по одной из федеральных трасс. Информацию об этом распространило ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.При проведении регулярного обследования путепровода, расположенного на 286-м километре автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск в Белокалитвинском районе, были выявлены определенные повреждения. В связи с этим, начиная с 11 июня, на этом участке дороги будут действовать ограничения, касающиеся движения тяжеловесного транспорта.С указанной даты проезд по путепроводу будет недоступен для транспортных средств, чья полная масса превышает 15 тонн. Участникам дорожного движения рекомендуется учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок.Схемы объездных путей будут размещены на специальных информационных щитах, установленных перед участком с введенными ограничениями.