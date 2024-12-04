В Ростовской области 5 декабря на ж/д переезде ограничат движение

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На железнодорожном переезде в Каменском районе Ростовской области временно ограничат движение. Об этом информирует сайт ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».На переезде, расположенном на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, проводятся ремонтные работы.В связи с этим 5 декабря с 08:00 до 18:00 проезд через переезд вблизи Белой Калитвы будет осуществляться только по одной полосе. В ведомстве уточнили, что регулирование движения будут осуществлять сотрудники РЖД.