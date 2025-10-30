Новости
В Ростовской области вновь вводятся карантинные меры из-за распространения повилики

В Ростовской области вновь вводятся карантинные меры из-за распространения повилики, о чем сообщило региональное подразделение Россельхознадзора.

В Азовском районе выявлен очаг произрастания этого опасного растения-паразита, занимающий площадь 8,5 гектара. В связи с этим фактом на территории района, в частности на 210,51 гектара близ села Елизаветовка, введен режим фитосанитарного карантина.

Следует отметить, что это шестой случай введения карантина. Предыдущие аналогичные меры были приняты в Белокалитвинском и Багаевском районах.
Фото: Россельхознадзор
