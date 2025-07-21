Четвертый карантин из-за зарослей амброзии ввели в Ростовской области

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В Ростовской области усиливаются карантинные ограничения в связи с прогрессирующим распространением амброзии полыннолистной. Согласно данным областного управления Россельхознадзора, карантинные меры вводятся уже на территории четвертого района.Стоит упомянуть, что подобные карантинные мероприятия ранее были введены в действие в трех других районах области: Миллеровском, Матвеево-Курганском и Аксайском.В Шолоховском районе, неподалеку от Колундаевского сельского поселения, обнаружен очаг произрастания опасного сорного растения – амброзии полыннолистной, занимающий площадь в 35,4 гектара. Для предотвращения дальнейшего распространения сорняка в окрестностях хутора Колундаевский установлен фитосанитарный карантин на общей территории в 178,85 гектаров.