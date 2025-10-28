Карантин из-за зарослей повилики ввели еще в одном районе Ростовской области

Фото: Россельхознадзор РО

В Багаевском районе Ростовской области выявлен новый очаг повилики, охватывающий территорию в 221,3 гектара. В связи с этим на территории Ажиновского сельского поселения этого же района, на площади 1 362,61 гектара, введены карантинные фитосанитарные меры.Повилика представляет собой паразитирующее растение, поражающее различные культуры, включая сорняки, кормовые травы, овощи, бахчевые, картофель, лен, джут, кенаф, а также деревья и кустарники. Этот сорняк негативно влияет на метаболизм растений, ослабляет их, замедляет рост и развитие, что может привести к их гибели.В зоне, где обнаружена повилика, введены определенные ограничения. В частности, специалисты осуществляют контроль за ввозом и вывозом продукции, потенциально содержащей семена данного сорняка. Также введен запрет на использование зерна, содержащего семена повилики, в качестве корма для животных и птиц.Стоит отметить, что это уже пятый случай введения карантина в регионе. Ранее аналогичный фитосанитарный режим был введен в Белой Калитве на площади 54,32 гектара.