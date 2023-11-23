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В Ростовской области вандал повредил памятник воинам-освободителям ВОВ

В Ростовской области вандал повредил памятник воинам-освободителям ВОВ
Житель Веселовского района повредил памятник воинам-освободителям ВОВ. Инцидент случился 22 ноября в поселке Веселом.

Вандал пришел к мемориалу с кувалдой, чтобы испортить его. Он несколько раз ударил холодным оружием по памятнику «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». После этого статуя практически развалилась на части.

Мужчину задержали через некоторое время.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении 37-летнего мужчины завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Фото: СУ СК по Ростовской области.
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