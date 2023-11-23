В Ростовской области вандал повредил памятник воинам-освободителям ВОВ

Фото: СУ СК по Ростовской области.

Житель Веселовского района повредил памятник воинам-освободителям ВОВ. Инцидент случился 22 ноября в поселке Веселом.Вандал пришел к мемориалу с кувалдой, чтобы испортить его. Он несколько раз ударил холодным оружием по памятнику «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». После этого статуя практически развалилась на части.Мужчину задержали через некоторое время.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении 37-летнего мужчины завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.