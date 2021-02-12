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На Дону памятник павшим воинам отремонтируют за 1 миллион рублей

На Дону памятник павшим воинам отремонтируют за 1 миллион рублей
Памятник павшим воинам, расположенный в хуторе Михайлов Тацинского района, отремонтируют более чем за 1 миллион рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября текущего года.

Исполнителем контракта стала аксайская организация «Левша». В документации на портале госзакупок сказано, что скульптуру демонтируют, постамент под ней разберут. Вместо нее появится композиция «Солдат в каске со знаменем» с имитацией бронзы. Внизу постамента будет плита с текстом «Слава героям Великой Отечественной войны». Деньги на это выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Памятник был установлен в 1954 году на братской могиле, где похоронены 19 солдат, погибших при освобождении хутора от немецко-фашистских захватчиков 16 января 1943 года.

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