На Дону памятник павшим воинам отремонтируют за 1 миллион рублей

Памятник павшим воинам, расположенный в хуторе Михайлов Тацинского района, отремонтируют более чем за 1 миллион рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября текущего года.Исполнителем контракта стала аксайская организация «Левша». В документации на портале госзакупок сказано, что скульптуру демонтируют, постамент под ней разберут. Вместо нее появится композиция «Солдат в каске со знаменем» с имитацией бронзы. Внизу постамента будет плита с текстом «Слава героям Великой Отечественной войны». Деньги на это выделены из федерального, областного и местного бюджетов.Памятник был установлен в 1954 году на братской могиле, где похоронены 19 солдат, погибших при освобождении хутора от немецко-фашистских захватчиков 16 января 1943 года.