Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в ночь на 8 августа сбили девять беспилотников

В Ростовской области в ночь на 8 августа сбили девять беспилотников
В ночь на 8 августа в Ростовской области сбили девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего на территории РФ уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов беспилотного типа. В Ростовской области атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах региона. После атаки в Миллерово вспыхнула цистерна с бензином.

- Никто из людей не пострадал, - сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Добавим, что также были уничтожены БПЛА на территории Республики Крым – девять дронов, шесть – над Саратовской областью, пять – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.