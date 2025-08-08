В Ростовской области в ночь на 8 августа сбили девять беспилотников

Фото: Rostov.ru

В ночь на 8 августа в Ростовской области сбили девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего на территории РФ уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов беспилотного типа. В Ростовской области атаку отразили в Миллеровском и Чертковском районах региона. После атаки в Миллерово вспыхнула цистерна с бензином.- Никто из людей не пострадал, - сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Добавим, что также были уничтожены БПЛА на территории Республики Крым – девять дронов, шесть – над Саратовской областью, пять – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей.