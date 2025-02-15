В ночь на 15 февраля над Ростовской областью были сбиты девять беспилотников

Фото: Ростов ру

В ночь на 15 февраля в небе над Ростовской областью были сбиты девять беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Беспилотники были уничтожены в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. В донской столице обломки дрона пробили кровлю частного дома. По предварительным данным, никто не пострадал.Всего за ночь силы ПВО сбили 40 дронов. Из них 17 БПЛА были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 — над Калужской областью и два — над Саратовской областью.