Минобороны РФ: В ночь на 27 июня на Дону уничтожили 19 беспилотников

Фото для иллюстрации

В ночь на 27 июня на Дону уничтожили 19 беспилотников. Информацию предоставили в Минобороны РФ.Всего над регионами России сбили 39 беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.Врио губернатора области Юрий Слюсарь отметил, что ПВО сработала в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и городе Шахты.Пострадавших в происшествии нет, разрушений на земли не зафиксировано.