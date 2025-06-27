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Минобороны РФ: В ночь на 27 июня на Дону уничтожили 19 беспилотников

Минобороны РФ: В ночь на 27 июня на Дону уничтожили 19 беспилотников
В ночь на 27 июня на Дону уничтожили 19 беспилотников. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России сбили 39 беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.

Врио губернатора области Юрий Слюсарь отметил, что ПВО сработала в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и городе Шахты.

Пострадавших в происшествии нет, разрушений на земли не зафиксировано.
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