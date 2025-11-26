Фото: соцсети

РостГМУ не смог приобрести медицинский кислород на сумму 7,2 миллиона рублей. Эту информацию можно найти на сайте госзакупок.Университет выступал заказчиком тендера. С 18 по 26 ноября на платформе проводились торги. Университет планировал закупить почти 63 тысячи кубометров кислорода на 7,2 миллиона рублей. Таким образом, стоимость одного кубометра газа составляла примерно 114 рублей.Но за неделю торгов никто не захотел участвовать в закупке. В итоге конкурс признали недействительным. Вероятно, торги не состоялись из-за высокой цены. Часто поставщики снижают цены, чтобы выиграть тендер.