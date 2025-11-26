В Ростовской области на торги выставили производстенное оборудование московской фирмы банкрота

Фото: МЭТС

В Ростовской области объявлены торги, на которых будет реализовано производственное оснащение обанкротившейся московской компании. Соответствующее объявление опубликовано на электронной площадке МЭТС.В состав лота, который планируется реализовать посредством аукциона, входят пресс, гибочный станок для труб и три токарных станка. Начальная цена всего пакета активов составляет 16 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 ноября.Подчеркнем, что на аукцион выставлено имущество ООО ИСТОК-ПРОХОДКА, зарегистрированного в Московской области. Данная организация специализировалась на возведении жилых и коммерческих объектов недвижимости. Процедура банкротства в отношении компании была инициирована в мае 2021 года.