В Ростовской области на торги выставили производстенное оборудование московской фирмы банкрота

В Ростовской области объявлены торги, на которых будет реализовано производственное оснащение обанкротившейся московской компании. Соответствующее объявление опубликовано на электронной площадке МЭТС.

В состав лота, который планируется реализовать посредством аукциона, входят пресс, гибочный станок для труб и три токарных станка. Начальная цена всего пакета активов составляет 16 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 ноября.

Подчеркнем, что на аукцион выставлено имущество ООО ИСТОК-ПРОХОДКА, зарегистрированного в Московской области. Данная организация специализировалась на возведении жилых и коммерческих объектов недвижимости. Процедура банкротства в отношении компании была инициирована в мае 2021 года.
Фото: МЭТС
