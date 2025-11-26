Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 26 ноября

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 26 ноября
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 26 ноября. Уведомление от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило примерно в 20:30.

Жителям региона были даны рекомендации зайти в помещения и отойти подальше от окон.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.