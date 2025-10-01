На трассе М-4 «Дон» водитель из Ростовской области устроил массовое ДТП с фурами

Фото: госавтоинспекция Воронежской области

На трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовиков. Авария случилась 30 сентября в Верхнемамонском районе Воронежской области. Виновником инцидента стал водитель из Ростовской области.По предварительным данным, произошла авария с участием грузовика «Скания G4X200 G440». 31-летний водитель не справился с управлением и наехал на два грузовых тягача, которые стояли на обочине: «ДАФ FT XF 105.460» и «Ситрак C7H MAX».Как уточнили информацию в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Скания» получил травмы. Его госпитализировали.