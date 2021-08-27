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Готовим куртки: синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Ростовской области

Готовим куртки: синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Ростовской области
Резкое похолодание и кратковременные дожди - таким обещает быть первый месяц осени в Ростовской области. Подробный прогноз на сентябрь Rostov.ru дала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По словам специалиста, среднемесячная температура воздуха и осадков будет в пределах нормы. В основном большая часть осадков ожидается в первой половине месяца.

- В первой декаде месяца, с 1 по 10 сентября, ожидается облачная погода с кратковременными осадками, - рассказала Виктория Григорьевна. - Температура ночью будет колебаться в пределах +15...+20 градусов, а днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. Возможно, в некоторые дни будет жара до +33 градусов.

Начиная с середины месяца, в Ростовскую область постепенно придет похолодание. С 11 сентября температура ночью составит +9...+14 градусов, с понижением в северных районах в отдельные дни до +7 градусов. Днем столбики поднимутся до +22...+27 градусов. Ближе к середине сентября воздух прогреется только до +16...+21 градуса.

Самым холодным станет конец месяца. Начиная с 20 сентября, ночью температура будет в пределах +10 градусов, а днем воздух прогреется не больше +21...+26 градусов.

В отдельные дни на протяжении всего месяца по региону пройдут дожди с грозами и усилением ветра.

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