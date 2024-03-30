В Ростовской области в апреле прогнозируют потепление до +25 градусов

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В Ростовской области в апреле ожидается потепление +25 градусов. Подробный прогноз погоды сообщила начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.Средняя месячная температур воздуха и месячное количество осадков будет около нормы.В первую декаду апреля температура поднимется до +10...+15 градусов днем. Ночью столбики термометров будут находиться на отметке +3...+8 градусов. По югу температура составит +23 градуса. В отдельные дни будут идти дожди.Во вторую декаду днем воздух прогреется до +13...+18, ночью температура будет опускаться до +4...+8 градуса. Ожидаются дожди.С 20 апреля днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке +15...+20 градусов. В отдельные дни потеплеет до +25 градусов. Синоптики прогнозируют осадки.